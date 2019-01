Le détenu qui s'est évadé de la prison de Namur a été arrêté: "Il explique qu'il souhaitait éclaircir un problème familial"

Christian Lefevre, le détenu qui s'est évadé de la prison de Namur ce mardi matin, a été intercepté par la police dans les environs de Namur ce vendredi après-midi. Il n'a pas opposé de résistance au moment de son arrestation. L'homme a ensuite été auditionné.



"Il a été intercepté chez un membre de sa famille à Jemeppe-sur-Sambre. Un témoin l'a vu rentrer dans la maison et a appelé la police. Il explique qu'il a quitté la prison car il souhaitait éclaircir un problème familial. Il serait resté dans un squat à Namur depuis son arrestation et aurait décidé de se rendre à pied à Jemeppe ce matin. Il déclare avoir eu l'intention de se rendre à la police aujourd'hui. Il était calme et n'a fait preuve d'aucune violence", a précisé Charlotte Fosseur, procureur du roi de Division.



Christian Lefevre, 39 ans, a divers antécédents judiciaires et purgeait une peine de 5 ans pour vol avec violence. Il devait être libéré en septembre 2020. Au moment de son évasion, il était en train de nettoyer le hall d'entrée de la prison. Il aurait profité de l'inattention des gardiens pour s'échapper par la porte d'entrée, celle-ci lui ayant été ouverte dans le cadre de sa mission de nettoyage. M. Lefevre aurait déjà eu des problèmes lors de retours de congés pénitentiaires qui lui étaient accordés depuis mai 2017.