550.000 touristes d'un jour pendant les vacances de Noël à la Côte

Environ 550.000 touristes seront venus passer une journée à la côte belge pendant les vacances de Noël, affirme vendredi l'office touristique Westtoer.

Jusqu'à présent, ils ont été 460.000 touristes d'un jour à fouler le sable de la mer du Nord, mais ils seront 90.000 de plus pour le dernier week-end des congés. Les séjours plus longs ont également séduit, le taux d'occupation des hôtels tournant autour des 65% en semaine. Pendant les week-ends, il a atteint 80 à 85% et lors du Nouvel An 90%.