France: plus de 3 millions d'euros de contrefaçons saisies aux puces de Saint-Ouen

(Belga) Plus de trois millions d'euros de produits contrefaits, dont des articles de sport, ont été saisis mi-décembre aux Puces de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, et trois personnes ont été interpellées, a indiqué vendredi la préfecture de police de Paris.

Le 17 décembre, des policiers en patrouille sur ce marché qui attire des millions de visiteurs repèrent un homme "accroupi" en train de récupérer "un sac alors que le rideau de fer d'un commerce était entrouvert", explique la préfecture de police dans un communiqué. A leur approche, l'homme se met "à crier à l'attention d'un autre individu" à l'intérieur du commerce. Ce dernier referme alors "rapidement" le rideau de fer. Dans la boutique, les policiers découvrent "12.636 pièces contrefaites" pour "un préjudice total de plus de 3 millions d'euros". Deux personnes se trouvant à l'intérieur sont interpellées. L'homme porteur du sac qui contenait "plusieurs produits de deux grandes marques de sport" contrefaits a été placé en garde à vue. Situées aux portes de Paris, les Puces de Saint-Ouen se présentent comme le plus important marché d'antiquités au monde. On y trouve également de nombreuses échoppes de vêtements à prix cassés, dont des contrefaçons. (Belga)