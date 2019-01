Les retours de vacances ralentis par la neige dans le centre de l'Europe

Les retours des sports d'hiver en Autriche sont compliqués par d'importantes chutes de neige. Entre une demi-heure et une heure et demie de ralentissement est à prévoir, selon l'association d'automobilistes VAB. De la neige qui est aussi tombée en abondance depuis hier en Italie et en Grèce.

En Belgique, des files sont redoutées dimanche après-midi sur la E40 entre la côte et Bruxelles et sur la E411 entre Luxembourg et la capitale, selon Touring. La journée de samedi s'annonce elle difficile dans le sens des retours en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.





Des dizaines de vols annulés à l'aéroport de Munich Quelque nonante vols ont été annulés samedi à l'aéroport de Munich (sud-est de l'Allemagne) en raison des fortes chutes de neige et du gel, soit quelque 10% des vols prévus, a indiqué une porte-parole de l'aéroport.



Toutes les pistes doivent être dégivrées, ce qui nécessite au moins 25 minutes par voie. La mauvaise visibilité perturbe également les activités de l'aéroport. De nombreux retards sont enregistrés.

Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.