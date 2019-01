De nombreux gilets jaunes à Charleroi: ils ont défilé dans le centre commercial Rive Gauche

La police bruxelloise a compté seulement une quinzaine de gilets jaunes dans la capitale ce samedi. Du côté de Charleroi, ils semblent être bien plus nombreux, près de 200 selon certains manifestants.



Le rassemblement organisé en terre carolo a défilé dans la Ville et est notamment passé par le centre commercial Rive Gauche. Des messages ont été diffusés via des parlophones dans le bâtiment. Des coups de sifflets, des coups de klaxon, des cris et des chants ont également résonné dans l'établissement. De nombreux pétards ont aussi été lancés à l'intérieur.