Bordeaux: 4.600 "gilets jaunes", selon la préfecture; heurts en fin de parcours

Quelque 4.600 "gilets jaunes" ont défilé samedi dans les rues de Bordeaux, retrouvant leur niveau de mobilisation d'avant les fêtes de fin d'année et consacrant la capitale de Nouvelle-Aquitaine comme l'un des bastions du mouvement.

Comme chaque samedi, une partie des manifestants se sont détachés du cortège pour rejoindre la place Pey Berland, longée par la cathédrale et la mairie, où des heurts se sont produits en début de soirée: des "gilets jaunes" ont lancé des pavés et autres projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes.

Vers 19h30, cinq policiers avaient été blessés et 11 manifestants interpellés, selon la préfecture qui signalait aussi plusieurs véhicules incendiés et des dégradations de vitrines.

La mobilisation a donc repris de la vigueur après les quelque 2.500 "gilets jaunes" recensés les deux derniers samedis, retrouvant les niveaux des "actes" précédant les fêtes (4.500 comptabilisés le 15 décembre).

Derrière une grande banderole proclamant "Unis, le changement est possible", les "gilets jaunes" ont défilé sous le soleil, une manifestation, précédée d'une centaine de motards, qui n'avait pas été déclarée, comme toutes les précédentes, selon la préfecture.

Un des orateurs en début de parcours a énuméré les revendications que les "gilets jaunes" souhaiteraient voir soumises au référendum d'initiative citoyenne, le RIC qu'ils réclament: "moralisation de la vie politique, réévaluation des salaires et du minimum vieillesse, remise en place de l'ISF, indexation sur l'inflation des allocations familiales et des retraites"...

Parmi les pancartes, certaines réclamaient le "Frexit", c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Une autre proclamait "vive la VIe république".

Les forces de l'ordre avaient conservé le même degré de mobilisation que les samedis précédents, selon la préfecture, avec notamment deux véhicules blindés stationnés devant la mairie et deux canons à eau.

Agglomération française qui a connu ces dernières années une forte explosion démographique, Bordeaux a vu ses prix immobiliers s'envoler, repoussant les classes moyennes dans les banlieues, souvent encore mal desservies, générant un fort mécontentement populaire qui contribue à alimenter la colère des "gilets jaunes".

Les rassemblements de Bordeaux sont également grossis par de nombreux "gilets jaunes" venus des départements voisins: Charente, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes...