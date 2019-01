Une épidémie de grippe fait une quarantaine de morts en Californie

(Belga) En Californie, 42 personnes sont déjà décédées des suites de la grippe depuis le mois d'octobre, selon des sources officielles.

Les décès ont été enregistrés dès octobre, début de la saison propice à la propagation de la maladie qui dure jusqu'au mois de mai et généralement connait un pic en février. Les personnes âgées sont les plus à même de connaitre des complications, comme une pneumonie. La moitié des personnes emportées par la grippe en Californie avait plus de 65 ans. (Belga)