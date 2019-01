Nouvelle augmentation importante de votre facture d'électricité: faut-il renégocier votre contrat?

Votre prochaine facture d'électricité risque d'être plus élevée que la précédente... Si vous avez un contrat à prix variable, vous pourriez le sentir rapidement, car en effet le prix moyen de l'électricité augmente fortement.

La hausse des prix de l'électricité est difficile à chiffrer précisément. Elle est comprise entre 10 et 30%, selon les estimations.

Pour l'expliquer: l'augmentation du prix de fourniture d'électricité, mais aussi l'indisponibilité de nos centrales nucléaires. Entre octobre et novembre, un seul réacteur était disponible. Sur les 7 que compte le pays.

"On a observé, sur les marchés de gros pendant le mois d'octobre, un prix de l'électricité qui était de l'ordre de 200 euros par mégawatt/heure. C'est trois fois plus que le prix normal ! Lorsqu'on n'a pas d'électricité nucléaire, d'autres sources d'électricité doivent prendre le relais. Souvent, ce sont d'anciennes centrales au gaz fort peu efficaces, et assez chères. Ou alors, on paie à la place des charges industrielles pour ne pas consommer, et ça a un coût également. Coût qui se répercute sur la facture d'électricité des gens", a déclaré Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques à l'Université de Liège.

L'indisponibilité des réacteurs "va disparaître en 2019, je pense", précise notre interlocuteur. "Les prix vont baisser peut-être un peu mais vont rester structurellement très haut. Pourquoi ? Parce que le prix du gaz est assez haut, et celui du CO2 aussi".

Faut-il renégocier votre contrat ? "J'ai envie de dire au consommateur que s'il a un prix fixe, il ne faut rien négocier, et garder son contrat jusqu'à la fin". Pour ceux qui ont un contrat variable, renégocier aujourd'hui n'est théoriquement pas intéressant car le prix fixe actuel sera forcément élevé...