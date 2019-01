Quatre tremplins: Grand Chelem pour Kobayashi

Le Japonais Ryoyu Kobayashi est devenu dimanche le troisième homme à remporter les quatre concours de la prestigieuse Tournée des Quatre Tremplins de saut à skis, en s'imposant à Bischofshofen en Autriche.

Il devient aussi le deuxième Japonais de l'histoire à enlever la Tournée, après Kazuhoshi Funaki en 1998.

Après ses victoires à Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen et Innsbruck, le surdoué de 22 ans s'est imposé dimanche avec des sauts à 135 et 137,5 m, devant l'Autrichien Stefan Kraft et l'Allemand Stephan Leyhe.