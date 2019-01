Golden Globes 2019 - La liste des vainqueurs dans les principales catégories

(Belga) Voici la liste des vainqueurs, dans les principales catégories, de la 76e édition des Golden Globes, décernés dimanche à Los Angeles par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA).

- FILMS - Meilleur film dramatique "Bohemian Rhapsody" Meilleure comédie "Green Book" Meilleur acteur dramatique Rami Malek, "Bohemian Rhapsody" Meilleure actrice dramatique Glenn Close, "The Wife" Meilleur acteur dans une comédie Christian Bale, "Vice" Meilleure actrice dans une comédie Olivia Colman, "La Favorite" Meilleur acteur dans un second rôle Mahershala Ali, "Green Book" Meilleure actrice dans un second rôle Regina King, "Si Beale Street pouvait parler" Meilleur réalisateur Alfonso Cuaron, "Roma" Meilleur film en langue étrangère "Roma" (Mexique) Meilleur film d'animation "Spider-Man: New Generation" - SERIES TELEVISEES - Meilleure série dramatique "The Americans" (FX) Meilleur acteur dans une série dramatique Richard Madden, "Bodyguard" Meilleure actrice dans une série dramatique Sandra Oh, "Killing Eve" Meilleure série comique "La Méthode Kominsky" (Netflix) Meilleur acteur dans une série comique Michael Douglas, "La Méthode Kominsky" Meilleure actrice dans une série comique Rachel Brosnahan, "La Fabuleuse Mme Maisel" Meilleur film de télévision ou mini-série "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX) Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série Darren Criss, "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" Meilleure actrice dans un film de télévision ou une mini-série Patricia Arquette, "Escape at Dannemora" (Belga)