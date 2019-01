Accident entre un vélo et une voiture à Mouscron: la cycliste entre la vie et la mort

Un accident de la circulation mettant en cause une cycliste et une voiture s'est produit lundi en début d'après-midi dans la région de Mouscron. Les jours de la cycliste sont en danger, a-t-on appris auprès du parquet de Tournai.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi vers 13h45 qu'un accident de la circulation s'était produit entre une voiture et un vélo au rond-point du boulevard des Canadiens à Dottignies (Mouscron). Prise en charge par les ambulanciers de Mouscron, la conductrice du deux roues a été admise au Centre hospitalier de Mouscron. Son identité n'a pas été communiquée par les autorités judiciaires. Les jours de la femme sont en danger, a précisé le premier substitut du procureur.



La voiture qui est en cause était immatriculée en France. Les faits ont été constatés par la police de Mouscron.





Plusieurs hypothèses évoquées



Le parquet a désigné un expert qui doit se rendre sur les lieux de l'accident. Les circonstances de cette collision ne sont pas déterminées et restent à préciser. "La victime, une cycliste, a peut-être eu un malaise avant de tomber au sol et d'être percutée par le véhicule. Cette même cycliste a peut être aussi chuté suite à une mauvaise manoeuvre, puis heurtée par la voiture. Enfin, la dernière hypothèse est que le véhicule ait heurté la cycliste", a indiqué lundi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.