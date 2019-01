Aboudaker, 29 ans, est porté disparu depuis qu'il a quitté son domicile à Liège: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Le dimanche 06 janvier 2019 vers 19h30, Aboudaker NAÏT BIRROU, un homme âgé de 29 ans, a quitté son lieu de résidence situé Place Jules Seeliger à Liège. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Aboudaker mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il a des cheveux bruns coupés très court sur les côtés et un nez imposant.



Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon en jeans bleu, de baskets blanches de marque Nike et d’une veste doudoune sans manche bleu foncé.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu