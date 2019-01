Des travaux ont été réalisés au palais de Justice de Namur: il a rouvert ses portes

Sur l'avis d'experts, le SPF Justice a autorisé lundi en fin de journée le palais de justice de Namur à rouvrir entièrement ses portes avec effet immédiat, indique le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq. Les étages qui étaient condamnés depuis début décembre seront réintégrés dès mardi.



Les experts ont estimé que les travaux menés pour remettre le bâtiment aux normes permettent désormais d'écarter tout danger pour ses occupants. D'autres travaux devront néanmoins encore être faits pour que le palais soit entièrement conforme.



"Le déménagement de notre personnel va prendre quelques jours mais les audiences vont donc pouvoir reprendre leurs cours normal dès mardi", s'est réjoui le procureur du Roi de Namur. "Nous ferons le point début de semaine prochaine pour estimer le temps que nous allons prendre pour résorber le retard accumulé, qui est conséquent".



Les étages du palais de justice et de son extension étaient interdits d'accès depuis le 1er décembre. Le rapport de l'inspection sociale soulignait la défaillance des installations électriques, des infiltrations d'eau et de graves lacunes en ce qui concerne la prévention des incendies. La mauvaise stabilité des bâtiments était également mise en cause.