Un humoriste va rejouer à Nice, après s'y être fait traiter de "sale Noir"

Traité de "sale Noir" en plein spectacle fin décembre dans un théâtre de Nice, l'humoriste Donel Jack'sman a annoncé lundi qu'il retournerait y jouer fin janvier, au profit d'associations de lutte contre le racisme.

"Le racisme est un fléau qui doit concerner TOUT le monde! Je reviendrai jouer à Nice le 27 janvier et le 1er février à la Cigale (à Paris)! Tous les bénéfices seront reversés à des associations qui luttent contre le racisme et les discriminations", a fait savoir M. Jack'sman sur Twitter. Les associations bénéficiaires vont être prochainement déterminées, a précisé son attaché de presse, Oscar Mom. Cet humoriste de 37 ans, d'origine camerounaise et qui a grandi à Villiers-le-Bel (Val d'Oise), avait reçu des centaines de messages de soutien après avoir posté une vidéo de son spectacle le 23 décembre au Théâtre de la Cité à Nice. On y entend une voix le traiter à trois reprises de "sale Noir", après une réplique sur le fait qu'un spectateur assume son vote pour le Front national (ancien nom du Rassemblement national). M. Jacks'man, qui avait salué après les faits la "prise de conscience du peuple français" au sujet du racisme a depuis porté plainte, comme il l'avait annoncé, pour "injure publique" raciste, auprès de la police parisienne, et en a posté le récépissé sur Twitter.