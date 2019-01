Guatemala annonce son retrait de la commission onusienne contre la corruption

(Belga) Le Guatemala a annoncé lundi son retrait de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (Cicig), organe soutenu par l'ONU.

La ministre des Affaires étrangères Sandra Jovel en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse à New York. Elle a affirmé espérer que le Secrétaire général Antonio Guterres de l'ONU respecterait la décision souveraine du pays. Mme Jovel a indiqué que l'accord entre l'ONU et la Cicig devait être dissolu dans les 24h00 et que les équipes de la commission étaient sommées de quitter le pays. La ministre a néanmoins insisté sur le fait que le pays continuerait à lutter contre la corruption. En septembre dernier, le Guatemala a refusé d'autoriser le chef de la Cicig, Ivan Velasquez, de pénétrer dans le pays, citant des risques sécuritaires que sa présence pourrait causer. M. Velasquez a demandé que l'immunité du président Jimmy Morales soit levée en raison de suspicion de financements illégaux de sa campagne électorale. La commission émanant de l'ONU a soutenu le pays d'Amérique centrale dans son combat contre la corruption et le crime organisé. Le Guatemala est considéré comme un des pays les plus corrompus au monde. En 2015, la Cicig a contribué à la démission forcée du président précédent Otto Perez Molina (2012-2015) en mettant en lumière un réseau criminel lié aux autorités. (Belga)