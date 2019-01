Météo: de la neige attendue en provinces de Liège et du Luxembourg dès ce soir

L'Institut royal météorologique (IRM) place les provinces de Liège et du Luxembourg en alerte jaune à partir de mardi 22h00 en raison des chutes de neige annoncées. Cet avertissement vaut jusque demain/mercredi 13h00.

Des averses de neige sont prévues pendant la nuit de mardi à mercredi ainsi que mercredi matin. Une couche de neige de 1 à 5 centimètres pourrait s'installer en Haute Ardenne. En Hautes Fagnes, il pourrait tomber jusqu'à 10 cm localement.L'IRM prévient également qu'il faudra se méfier des plaques de glaces sur le réseau routier ardennais.

Mercredi, il fera partiellement nuageux avec des averses, de neige en haute Belgique. En cours de l'après-midi, le temps deviendra plus sec. Les maxima seront compris entre 0 et +4 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 5 et 7 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur nord. En Ardenne, il fera parfois assez fort et au littoral même très fort. Dans ces régions, des rafales de 60 à 70 km/h seront possibles.

Jeudi, le temps restera sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les températures resteront négatives toute la journée. Elles atteindront des valeurs proches de 3 degrés dans le centre et de 5 ou 6 degrés au littoral.

De vendredi à lundi, la nébulosité redeviendra généralement abondante avec des périodes de (faibles) pluies ou des averses. Les températures maximales progresseront pour osciller autour des 8 degrés dans le centre. Vendredi matin, les précipitations pourront encore adopter un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse. Ce risque disparaîtra par la suite.