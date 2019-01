La télévision ENROULABLE est une réalité: voici le premier modèle bientôt commercialisé

Après des années de prototypes, les écrans pliables vont commencer à entrer dans le quotidien, ouvrant de nouvelles perspectives au secteur technologique, en particulier aux industriels du smartphone, qui attend impatiemment de quoi relancer un marché atone. En attendant, LG a dégainé au CES de Las Vegas, le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies, un téléviseur enroulable...

Le sud-coréen LG a créé la surprise en dévoilant une télévision dont l'écran peut s'enrouler et se dérouler entièrement, lors d'une présentation à la veille de l'ouverture officielle du salon CES de l'électronique grand public de Las Vegas, où le monde de la tech présente jusqu'à vendredi ses dernières innovations.

Cela fait quelques années que LG maîtrise la technologie OLED et sa grande souplesse: en 2015 déjà, on vous avait fait découvrir en Belgique son écran enroulable de 0,9 mm. Trois ans plus tard, le géant coréen de l'électronique est parvenu à en faire un produit commercialisable, déportant l'électronique dans un meuble élégant et imaginant un système de rail sophistiqué pour déployer la télévision.







Un meuble-enceinte...



L'écran de 65 pouces (165 cm) peut complètement se rétracter et disparaître dans sa base, qui fait aussi office d'enceinte dernier cri. LG n'a pas donné de date pour sa commercialisation -- ni de prix --, mais le groupe a présenté ce modèle dans sa gamme 2019, laissant supposer qu'il pourrait être disponible cette année.

On pourrait atteindre les 10.000 euros.



"Ce que la science-fiction a imaginé il y a des décennies est désormais une réalité", a lancé David VanderWaal, responsable du marketing.

"C'est très cool, les décorateurs d'intérieur vont l'adorer", s'est enthousiasmé Avi Greengart, analyste de GlobalData, évoquant une "technologie unique".

D'après le communiqué de presse, il y a différents modes de vision: à côté du Full View (l'écran est déroulé entièrement et fait office de télévision traditionnelle), il y a Line View (photo ci-dessous), qui ne dévoile qu'une partie de l'écran, par exemple pour voir la musique que l'on peut diffuser sur l'enceinte intégrée dans le meuble, ou l'heure.







LG vient donc confirmer l'engouement pour les écrans pliables et enroulables, déjà présentés dans les salons sous forme de prototypes depuis quelques années.



Grosse tendance de l'année...



"Les écrans pliables vont être la grosse tendance cette année", selon Avi Greengart, notant cependant qu'en matière de smartphones, plusieurs entreprises devraient réserver leurs annonces pour le Mobile World Congress fin février.



"Tout le monde sait que 2019 sera l'année des débuts officiels de deux technologies vraiment enthousiasmantes dans le monde du mobile : les écrans pliables et les smartphones 5G" (l'internet mobile ultra rapide), estime dans une note l'analyste Bob O'Donnell, de Technalysis.



"A court terme, je prévois que ce sera les smartphones à écrans pliables qui auront le plus de succès car leur impact sur la façon d'utiliser le téléphone et le design sont tellement irrésistibles que les consommateurs voudront bien oublier la vitesse de la 5G", analyse M. O'Donnell.



Les écrans pliables supposent en effet que les applications et systèmes d'exploitation soient entièrement repensés pour fonctionner sur ces nouveaux écrans, ouvrant de nouvelles opportunités pour les développeurs (ceux qui conçoivent les apps).



Quant aux groupes technologiques, ils sont avides de relancer un marché du smartphone devenu atone, plombé notamment par une saturation du marché et un manque d'innovations renversantes en mesure de justifier les prix élevés des iPhone de l'américain Apple ou de certains modèles du sud-coréen Samsung.



Mais cela suppose aussi un délai avant qu'un smartphone entièrement optimisé soit commercialisé.



Au CES, la startup chinoise Royole a présenté un modèle de smartphone --le FlexPai-- avec un écran pliable, pouvant se transformer en tablette, disponible en Chine et désormais aux Etats-Unis pour 1.300 dollars.



"Les gens veulent la mobilité mais aussi de grands écrans", a déclaré le fondateur de Royole Bill Liu lors d'une conférence de presse.





Le smartphone "de demain"



D'autres fabricants devraient sortir des appareils pliables cette année mais M. Liu a expliqué que la technologie utilisant des couches ultra fines de nano-capteurs permettaient de faire plus que des téléphones et servir par exemple pour les tableaux de bord de voitures ou les accessoires électroniques à porter sur soi.



"Nous pensons que c'est la prochaine génération d'interface entre l'humain et la machine", a-t-il déclaré.



Numéro un mondial des smartphone, Samsung n'a pas présenté de nouveau modèle d'écran pliable lors de sa conférence de presse au CES lundi, réservant peut-être une annonce pour le salon de Barcelone.



Il avait présenté en novembre un prototype d'écran pliable pour smartphone mais sans avancer de date pour la commercialisation d'un appareil avec un tel écran. Samsung fabrique à la fois des composants et des téléphones tout entiers.



Samsung "sera prêt pour la production de masse" de ce nouveau type d'écran -- appelé "Infinity Flex Display" -- "dans les mois qu viennent", avait indiqué Justin Denison, l'un des responsables du groupe, assurant que cet écran "pos(ait) les fondations du smartphone de demain".



Google, qui conçoit le système mobile Android qui fait tourner les appareils mobiles de Samsung, avait annoncé dans la foulée collaborer avec ce dernier pour optimiser Android pour ces futurs appareils.



Le CES attend 4.500 exposants répartis sur 250.000 mètres carrés dans tout Las Vegas. 182.000 visiteurs sont attendus.