Incroyable: découvrez les immenses sculptures de glace du festival de Harbin

Harbin, capitale de la province chinoise du Heilongjiang (nord-est), accueille pour le moment sa plus haute saison touristique sur le thème de la glace et de la neige.

Le festival international de sculptures de glace et de neige est un gigantesque événement qui a lieu chaque année. Plus de 800 000 touristes chinois, étrangers et locaux viennent s’offrir un petit plaisir hivernal et admirer les magnifiques sculptures réalisées avec un souci du détail impressionnant.



Il s'est ouvert le 5 janvier avec un feu d'artifices et se terminera le 5 février. A la nuit tombée, des lumières colorées illuminent les sculptures de la taille de bâtiments, que les touristes peuvent arpenter.



Il s'agit de la 35ème édition sous cette forme. Commencé en 1963 puis arrêté lors de la révolution culturelle, il a repris en 1983. C'est la température moyenne en janvier dans cette ville, une des plus froides de Chine, qui permet cette prouesse : -16,8°C, avec des pointes jusqu'à -35°C !



Les 180 000 m3 de glace proviennent de la rivière voisine, auxquels il faut ajouter 150 000 m3 de neige, le tout sur une superficie de 800 000 m2.



Autour du festival sont organisés des compétitions sportives ou encore un mariage collectif géant.







Une tradition centenaire



Historiquement, le festival de glace de Harbin marquait la transition de la saison hivernale du nord de la Chine. Au cours de la dynastie des Qing, paysans et pêcheurs fabriquaient des lanternes de glace pour les utiliser comme lampe pendant les longs mois d’hiver. Les techniques utilisées se sont peu à peu développées et le festival est né avec des sculptures plus impressionnantes les unes que les autres.



La glace et la neige sont aujourd'hui devenues la carte de visite cette ville connue comme le "Moscou oriental" pour ses immeubles de style russe, dont la Cathédrale Sainte-Sophie.