La commune de Molenbeek va porter plainte contre les "casseurs" du réveillon du Nouvel An

La commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, dont le Collège des bourgmestre et échevins était rassemblé en collège extraordinaire mardi matin, a annoncé à la suite de cette réunion sa décision de porter plainte contre les "casseurs" qui avaient provoqué des dégradations sur le territoire de la commune lors de la nuit du Nouvel An.



Les bourgmestre et échevins vont se "constituer partie civile contre les auteurs des violences", lors desquelles aussi bien des biens privés que publics ont été pris pour cibles, en différents endroits de la commune. La commune "tient à mettre tout en œuvre pour obtenir justice et poursuivre les responsables de ces actes inadmissibles", ajoute la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) dans un communiqué transmis par le service communication de la commune. "Je tiens à préciser que l'action que nous introduisons ce matin sera également celle des citoyens molenbeekois et j'invite toutes les personnes lésées à se joindre à notre plainte".