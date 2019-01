Encore de la neige sur les hauteurs mercredi

(Belga) L'après-midi de mardi sera dominée par une alternance d'éclaircies et de champs nuageux avec averses, alors que les températures ne dépasseront pas 2 degrés en Haute Belgique, 7 degrés dans le centre et 8 degrés sur l'ouest. L'extrême ouest, là où il fera le plus doux, sera le seul endroit qui devrait rester sec, tandis qu'en Ardenne les averses prendront un caractère hivernal ou neigeux en fin de journée.

Le vent sera fort à très fort au littoral, de nord-ouest, avec des rafales pouvant dépasser localement 60 à 70 km/h. Ce vent fort à très fort se maintiendra durant la nuit à la Côte, alors que le mercure n'y descendra pas sous les 5 degrés (3 degrés dans le centre et -1 sur les hauteurs). Mercredi, un temps nuageux avec des averses sera encore prévu, selon l'IRM. A nouveau, ces averses prendront la forme de neige en Ardenne. Dans l'après-midi, le temps devrait cependant se faire plus sec, avec quelques larges éclaircies et des maxima de 0 à 4 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse, de 5 à 7 degrés ailleurs.