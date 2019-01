Les allocations sociales et les salaires des fonctionnaires n'augmenteront pas cette année

Le Bureau du Plan prévoit un dépassement de l'indice pivot en décembre 2019 et, dans la foulée une augmentation des allocation sociales et des salaires dans la fonction publique. Pas de changement donc pour cette année. L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en août 2018. Selon le Bureau du Plan et ses prévisions mensuelles de "l'indice santé", le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 107,20) par l'indice santé lissé concernant la promotion de l'emploi devrait se produire en décembre 2019. "Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en janvier 2020 et en février 2020", peut-on lire sur le site du Bureau du Plan.

Les prévisions d'inflation sont actualisées le premier mardi de chaque mois (sauf en août) sur la base des informations les plus récentes. La prochaine mise à jour est prévue le 5 février 2019.