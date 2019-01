Une mère poursuivie pour avoir privé ses trois enfants de nourriture: la peine vient de tomber

En duplex de Charleroi pour le RTLINFO 13H, notre journaliste Aurélie Henneton dresse un compte-rendu.

Le parquet avait requis une peine ferme, dissuasive. Le tribunal l’a suivi puisque cette mère de famille est condamnée à 1 an de prison ferme pour privation d’aliments et de soins sur ses trois jeunes enfants dont l’aîné avait à peine 5 ans. Un jugement par défaut puisque la mère est toujours introuvable.



Le dossier trouve son origine en 2016. C’est à l’école que les faits ont été découverts. L’aîné de la fratrie était très faible. Il se présentait quasi à bout de forces à l’école, à tel point qu’il s’est évanoui un jour en classe. Une institutrice a donné l’alerte.



L’enquête a permis de révéler qu’à la maison la mère ne cuisinait pas. Il n’y avait que des bonbons, des sodas, des chips... Le plus grand des enfants était touché d’anorexie mentale tant il était privé de nourriture. Un autre n’avait pas à manger et chipait de la nourriture à auprès de ses camarades.

Les faits étaient tellement graves que les trois enfants ont dû être hospitalisés pendant deux mois. Aujourd’hui, ils sont toujours placés. Le père en espère la garde. À noter que la mère est également condamnée à verser 5.000 euros par enfant sur des comptes bloqués.