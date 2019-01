pays de Galles: Halfpenny devrait manquer le début du Tournoi contre la France

Leigh Halfpenny, victime en novembre contre l'Australie d'une commotion cérébrale, est toujours sujet à des maux de tête et ne devrait pas pouvoir jouer avec le pays de Galles en ouverture du Tournoi, contre la France le 1er février au Stade de France, a annoncé mardi l'entraîneur en chef des Scarlets, son club.

"Leigh a été examiné par un spécialiste et ne sera pas opérationnel pendant encore trois à cinq semaines", a déclaré Wayne Pivac à propos de l'arrière et buteur international, qui n'a plus joué depuis sa commotion cérébrale, le 10 novembre contre l'Australie après avoir été percuté par le centre australien Samu Kerevi.

Avant cette visite médicale, Pivac était prêt à relancer Halfpenny, qui compte à 30 ans 80 sélections dans le XV du Poireau, en l'alignant contre Cardiff fin décembre, avant d'abandonner cette idée.

"Il court, il s'entraîne, et souffre encore de temps à autre de maux de tête", a encore déclaré l'entraîneur. "Il va continuer à s'entraîner et à faire ce qu'il doit faire, et après il y aura une nouvelle évaluation de son état de santé", a précisé l'entraîneur des Scarlets, qui va transmettre le résultat de la visite médicale de Halfpenny à la Fédération galloise.

"Il est frustré comme le serait n'importe quel joueur, mais sa santé passe avant tout", a-t-il souligné, refusant d'évoquer une quelconque fin de carrière pour Halfpenny.

"Beaucoup de joueurs avant lui sont revenus après une commotion cérébrale", a-t-il rappelé.

Le pays de Galles débutera le Tournoi des six nations par deux déplacements: au Stade de France le 1er février, puis à Rome contre l'Italie huit jours plus tard.