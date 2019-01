Attentats à Bruxelles - Le disque dur contenant les rapports d'autopsie n'a pas encore été récupéré

(Belga) Le disque dur contenant les rapports d'autopsie des victimes des attentats terroristes du 22 mars 2016 n'a pas encore pu être récupéré après avoir été dérobé la semaine dernière dans le bâtiment du parquet de Bruxelles (Portalis), a indiqué mardi soir Ine van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles. E.K.I., un suspect de 27 ans, a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt. Il devra comparaître mercredi devant la chambre du conseil.

Ine van Wymersch a expliqué que le parquet avait été avisé des faits vendredi. "Le vol a eu lieu dans le bureau d'un médecin légiste, au rez-de-chaussée du bâtiment Portalis. Divers objets ont été dérobés, dont un disque dur qui contenait divers rapports d'expertises médicales et d'autopsies de diverses enquêtes judiciaires." Le parquet a tout de suite ouvert une instruction et un suspect a déjà pu être identifié et appréhendé. "E.K.I. a été inculpé de faits de vol et mis sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction samedi dernier", a ajouté la porte-parole. "Le suspect nie les faits. Les objets dérobés n'ont pas encore pu être retrouvés." D'après des sources judiciaires, le fait que divers objets aient été dérobés implique que le vol ne ciblait pas les rapports d'autopsie. Le suspect interpellé n'aurait, en outre, aucun lien avec les attentats du 22 mars ou les victimes. (Belga)