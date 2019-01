Une femme en état végétatif depuis 14 ans accouche: la famille sort du silence

La police américaine a ouvert une enquête pour viol après qu'une femme, en état végétatif depuis 14 ans, eut accouché dans un centre de soins de Phoenix, ont rapporté les médias américains. Pour la première fois, la famille s'exprime.

Le week-end dernier, le monde était horrifié par cette histoire sordide qui s'est passée dans une clinique américaine. Une jeune femme, dans un état végétatif depuis 14 ans a donné naissance à un enfant le 29 décembre dernier. La patiente qui est dans l'incapacité de communiquer avec l'extérieur a été victime d'une agression sexuelle. Alors que l'enquête se poursuit dans l'état de l'Arizona, pour déterminer qui est le géniteur de l'enfant, la police espère pouvoir réaliser des prélèvements ADN sur l'ensemble du personnel de l'établissement et effectue des vérifications auprès des autres patients, selon des sources citées par ABC15. Le centre Hacienda Healthcare, qui apporte des soins à environ 2.500 personnes par an dans tout l'Etat de l'Arizona, a promis dans un communiqué de coopérer avec la justice.

Via l'aide de leur avocat, John Micheaels, les membres de la famille de la jeune femme se sont exprimés pour la première fois: "La famille est évidemment outrée, traumatisée et sous le choc par les mauvais traitements infligés à leur fille au sein du centre de soins Hacienda". Et l'avocat d'ajouter: "La famille aimerait dire que le petit garçon est né dans une famille aimante et qu'il sera bien pris en charge."

Âgée d'une vingtaine d'années, cette femme est dans le coma depuis une noyade. Le 29 décembre, elle a accouché d'un petit garçon en bonne santé. Le personnel du centre Hacienda Healthcare, où elle était hospitalisée, n'avait pas remarqué qu'elle était enceinte, selon une source citée par la chaîne locale du réseau CBS. Ils ont été alerté quand ils l'ont "entendue gémir", selon cette source.