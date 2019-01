Mort du frère de Renaud: voici le message du chanteur pour annoncer le décès de Thierry Séchan

L'écrivain et parolier Thierry Séchan, a été retrouvé mort dans la nuit de mardi à mercredi à son domicile à Paris, ont annoncé à l'AFP ses frères, le chanteur Renaud et son jumeau David.

"Renaud et David Séchan, ses frères, ainsi que ses trois filles Olivia, Lou et Lila me chargent de vous annoncer avec une grande tristesse que Thierry Séchan est décédé à l'âge de 69 ans à son domicile parisien de mort naturelle", indique le communiqué familial, transmis par l'avocat de Renaud, Me Stéphane Loisy.

Auteur de plusieurs romans et pièces de théâtre, biographe et parolier en chansons pour Daniel Lavoie, Julien Clerc ou Elsa, Thierry Séchan a écrit une vingtaine d'ouvrages, dont "Nos amis les chanteurs" (en plusieurs tomes) où il dressait des portraits au vitriol des artistes, ainsi que plusieurs consacrés à Renaud, dont "Lettres à mon frère" paru en 2013.

Il venait alors de renouer contact de façon épistolaire avec lui après des années de silence, s'inquiétant notamment des "démons", l'alcool et la dépression, du chanteur, qui disait alors ne plus pouvoir chanter. "Que faire ? Te regarder sombrer les bras croisés ? Inimaginable ! Pour reprendre le slogan que tu avais fait imprimer dans Le Matin de Paris en 1988 afin d’inciter Tonton à se représenter: 'Renaud, laisse pas béton !'", écrivait-il alors.

Et Renaud n'a pas "laissé béton" puisqu'il est revenu en 2016 avec son 16e album "Renaud", plus grosse vente d'albums en France cette année-là, avant de repartir en tournée dans des salles combles.