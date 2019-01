Des plaques de givre et de glace attendues en Wallonie

(Belga) Des plaques de givre et de glace sont attendues dans la nuit de mercredi à jeudi dans la partie est de la Wallonie, plus précisément dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur, indique mercredi l'Institut royal météorologique (IRM), qui lance une alerte jaune pour ces régions.

Les conditions seront glissantes en raison des précipitations et de la chute des températures en soirée. Des plaques de glace pourront se former et du givre est également à craindre entre 18h00 mercredi et 11h00 jeudi. (Belga)