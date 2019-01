Bâtiment emblématique de New York, le Chrysler Building a été mis en vente

(Belga) Le Chrysler Building, l'un des bâtiments les plus emblématiques de New York, a été mis en vente par ses propriétaires, la société d'investissement émiratie Mubadala et le groupe immobilier Tishman Speyer.

Les propriétaires n'ont pas fixé de prix de vente, a indiqué mercredi une source proche du dossier, qui confirmait une information parue dans le Wall Street Journal. Considéré comme un chef-d'oeuvre art déco, le Chrysler Building avait été acquis en 2008 par Mubadala, qui avait déboursé 800 millions de dollars pour 90% du capital. Tishman Speyer, qui avait acheté la totalité de l'immeuble pour une somme estimée entre 210 et 250 millions de dollars en 1997, en avait alors conservé 10%. Mubadala et Tishman Speyer ont mandaté la société immobilière CBRE pour la vente. Cette mise en vente intervient dans une conjoncture difficile pour l'immobilier de bureau à New York en général et à Manhattan en particulier. Le quartier de Hudson Yards, sur la rive ouest de Manhattan, doit bientôt être achevé avec plus de 1,6 million de mètres carrés de bureaux et de logements flambant neuf, ce qui augmente encore la pression à la baisse pour les immeubles anciens. Autre élément de nature à échauder les acquéreurs potentiels, le terrain sur lequel est construit le Chrysler Building est détenu par un tiers, l'université privée Cooper Union. En 1997, Tishman Speyer avait négocié un bail de long terme jusqu'en 2147 avec la faculté, qui prévoyait que le loyer passe de 7,8 millions en 2017 à 32,5 millions par an de 2019 à 2027. La valeur du terrain seul a été estimée à 679 millions de dollars fin 2017. Inauguré en 1930, le Chrysler Building aura été, durant onze mois seulement, le bâtiment le plus haut du monde avec ses 319 mètres, avant d'être détrôné par l'Empire State Building (381 sur le toit, 443 en haut de la flèche). Même si l'immeuble porte son nom, et celui de son fondateur Walter Chrysler, le constructeur automobile n'a jamais installé ses bureaux dans cette tour située au coin de la 42ème rue et de Lexington Avenue. (Belga)