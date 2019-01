Wall Street dynamisée par les négociations USA-Chine et le pétrole

La Bourse de New York a terminé en légère hausse mercredi, un regain d'enthousiasme concernant les négociations commerciales entre Pékin et Washington et le bond des cours du pétrole permettant de minimiser la persistance de l'impasse budgétaire aux Etats-Unis.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,39% pour finir à 23.879,12 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,87%, à 6.957,08 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,41%, à 2.584,96 points.

Les indices ont dès le début de la séance profité d'un certain optimisme vis-à-vis des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis qui se tenaient à Pékin depuis lundi.

Même si rien n'a filtré sur le contenu de ces pourparlers, leur prolongation mercredi pour une ultime demi-journée qui n'était pas au programme initial a été accueillie comme un signe positif.

La nette hausse des cours du brut à New York (5,2%) et à Londres (4,6%) a aussi alimenté la progression des indices. Le sous-secteur de l'énergie au sein du S&P 500 a grimpé de 1,50%.

La publication en cours de séance du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, qui a estimé qu'elle pouvait "se permettre d'être patiente" avant de remonter encore une fois les taux, a participé à la tendance positive sans vraiment faire bouger les lignes.

Le patron de l'institution, Jerome Powell, "avait déjà marqué un changement d'attitude sur la politique monétaire lors de son intervention la semaine dernière", a rappelé Karl Haeling de LBBW.

Ce revirement, combiné à la publication vendredi de chiffres solides sur l'emploi, a permis à Wall Street de se ressaisir et de regagner une partie du terrain perdu lors des fortes turbulences de fin d'année. Les indices ont enregistré mercredi leur quatrième séance consécutive de hausse.

Ils ont cependant connu en toute fin de séance mercredi un léger accès de faiblesse lorsqu'il est apparu que le président américain Donald Trump avait abruptement quitté une rencontre à la Maison Blanche avec les ténors démocrates sur son projet controversé de mur à la frontière avec le Mexique.

L'absence de compromis n'est en soi pas surprenant, selon M. Haeling. Mais le fait que Chuck Schumer, le leader des démocrates au Sénat, ait qualifié l'attitude de M. Trump de "caprice" remet une nouvelle fois en question "la capacité de cette administration à fonctionner normalement", a-t-il estimé.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans reculait légèrement vers 21H20 GMT à 2,713%, contre 2,728% mardi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,002%, contre 3,007% la veille.