New York veut rendre les congés payés obligatoires, une première aux Etats-Unis

Le maire de New York Bill de Blasio veut rendre les congés payés obligatoires dans sa ville et va proposer un décret en ce sens, a-t-il annoncé mercredi, ce qui serait une première aux Etats-Unis.

Aucune grande ville ou Etat américain n'impose le principe de congés payés, pas plus que la loi fédérale américaine, ce qui fait des Etats-Unis le seul pays développé dans ce cas.

Seules les sociétés qui passent des marchés publics sont, dans certains cas, obligées de garantir à leurs employés des congés payés.

A New York, plus de 500.000 salariés ne bénéficient pas de congés payés, a indiqué la mairie dans un communiqué publié mercredi, notamment 200.000 qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration.

Bill de Blasio va présenter un projet de décret en conseil municipal, qu'il appartiendra à ce dernier d'adopter, concernant toutes les entreprises de cinq salariés au moins.

L'objectif est de garantir dix jours ouvrés de congés payés par an, a indiqué le maire lors d'une conférence de presse.

"Nous sommes en 2019", a-t-il lancé. "Il est temps de traiter les gens décemment. Il est temps d'accorder de la valeur aux gens. De ne pas les considérer uniquement comme les rouages d'une machine, mais comme des gens qui ont le droit de vivre pleinement leur vie."

"Quelque chose est cassé" dans la société américaine, a estimé Bill de Blasio, dénonçant un modèle qui pousse les Américains à travailler de plus en plus, l'apport de la technologie n'ayant rien solutionné, au contraire, selon lui.

L'issue du vote du texte en conseil municipal fait peu de doute, plusieurs élus ayant dès mercredi indiqué qu'ils étaient très favorables au projet.

Bill de Blasio qui se présente, depuis sa première campagne municipale, comme un maire social, a accéléré le rythme des réformes depuis quelques mois, certains y voyant le signe de velléités présidentielles.

Il a notamment annoncé mardi la mise en place d'un nouveau système de santé qui garantira l'accès aux soins à tous les New-Yorkais, y compris les sans-papiers.