Elections en RDC - La télévision nationale prend l'antenne pour les résultats

La chaîne d'Etat nationale RTNC a pris l'antenne peu après 23h00 (22h00 GMT) en direct de la Commission électorale à Kinshasa pour la proclamation tant attendue des résultats provisoires de l'élection présidentielle à un tour du 30 décembre en République démocratique du Congo.

Le président de la Commission électorale, Corneille Nangaa, avait annoncé les résultats pour 23h00 plus tôt dans l'après-midi. Des dizaines de journalistes attendent dans la salle. Pour meubler l'antenne, des commentateurs rappellent des dispositions de la loi électorale. Trois principaux candidats sur 21 sont en course pour la succession du président Joseph Kabila: son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux opposants, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. L'internet est coupé depuis le 31 décembre au lendemain des élections en République démocratique du Congo, pays qui n'a jamais connu de transmission pacifique du pouvoir. Des élections législatives et provinciales ont également eu lieu le 30 décembre.