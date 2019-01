Karin Jiroflée tirera la liste fédérale du sp.a en Brabant flamand

(Belga) La députée à la Chambre Karin Jiroflée sera tête de liste sp.a pour le Brabant flamand en vue des élections fédérales du 26 mai, a annoncé le parti socialiste mercredi soir, dans la foulée d'un conseil provincial.

Le 2e place revient à Moad El Boudaati, échevin à Vilvorde. Nele Daenen, membre du conseil communal de Tirlemont, suit. Pour le parlement flamand, c'est Bruno Tobback (député régional et membre du conseil communal de Louvain) qui tirera la liste sp.a, suivi par Katia Segers (également députée et conseillère communale à Liedekerke) et Fatima Lamarti (échevine à Vilvorde). (Belga)