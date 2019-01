Elections en RDC: l'opposant Martin Fayulu dénonce un "putsch électoral"

L'opposant Martin Fayulu a dénoncé jeudi dans une interview à Radio France Internationale un "putsch électoral", quelques heures après qu'un autre opposant, Félix Tshisekedi, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en RDC.



"Ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes", a déclaré M. Fayulu, arrivé deuxième à l'élection présidentielle selon les résultats provisoires proclamés dans la nuit par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). "C'est un véritable putsch électoral, c'est incompréhensible", a dit M. Fayulu, crédité par la Céni de 34,8% des voix contre 38,57% à M. Tshisekedi, proclamé comme le successeur du président sortant Joseph Kabila. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, est arrivé en troisième position avec 23,8%, selon la Céni. "C'est une vilaine escroquerie de M. Nangaa et de son camp politique", a accusé M. Fayulu, faisant référence à Corneille Nangaa, le chef de la Céni. "On a volé la victoire du peuple congolais, et le peuple congolais n'acceptera jamais que sa victoire lui soit volée", a affirmé M. Fayulu. Il a appelé "tous ceux qui ont observé les élections" de "nous dire la vérité, de publier les résultats". "On ne peut pas se taire, c'est une escroquerie, c'est une blague qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter", a-t-il insisté.