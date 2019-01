Tintin: un deuxième film en préparation, et un album inédit?

Tintin, qui fête ses 90 ans, va bientôt avoir droit à un deuxième film au cinéma à l'initiative du duo Peter Jackson-Steven Spielberg mais aussi peut-être à un album inédit, a indiqué jeudi le directeur éditorial des éditions Casterman.

Une "option" a été signée en fin d'année pour un deuxième volet des aventures de Tintin au cinéma, confiée comme le premier ("Le secret de la licorne", 2011) à Peter Jackson et Steven Spielberg, a précisé sur franceinfo Benoît Mouchart, directeur éditorial chez Casterman.

Les deux hommes devraient cette fois échanger leurs rôles: Jackson, producteur du premier, réaliserait le deuxième. "Il y a plusieurs pistes. Ça pourrait être un mélange du Sceptre d'Ottokar et de l'Affaire Tournesol", a souligné Benoît Mouchart.

"Quand il y a une trilogie à Hollywood, le deuxième est un peu plus sombre, donc l'hypothèse d'un épisode syldave est vraisemblable".

Dans une interview au site américain Polygon fin 2018, Peter Jackson expliquait qu'après s'être focalisé sur un scénario adapté du "Temple du soleil", il se gardait finalement la liberté de choisir dans la "variété" des histoires du petit reporter, qui fête ses 90 ans d'existence.

Du côté des livres, un inédit très attendu et déjà évoqué par le passé pourrait enfin arriver en librairies. "J'aimerais beaucoup publier cette année, je ne désespère pas de le faire, un inédit, Tintin et le Thermo-Zéro", a lancé Benoît Mouchart. "C'est vraiment un témoignage intéressant, beaucoup plus complet que l'Alph'art. L'histoire est terminée, le dessin n'est pas totalement encré".

Hergé avait commencer à travailler sur cet album mythique pour les "tintinophiles" à la fin des années 1950, après son "Tintin au Tibet". Il n'ira pas plus loin que le crayonné des huit premières planches.