"Gilets jaunes": plus d'un million d'euros collectés pour les policiers blessés

La cagnotte lancée par Renaud Muselier (LR) en faveur des policiers blessés lors de manifestations de "gilets jaunes" a dépassé jeudi le million d'euros, une collecte qui s'est déroulée sans "aucune irrégularité" selon la plateforme Leetchi qui a démenti les accusations de "manipulation" relayées par des internautes.

Peu après 17H00 jeudi, la collecte approchait les 1.150.000 euros, un peu plus de 48 heures après son lancement, en réaction à celle créée en soutien à l'ex-boxeur Christophe Dettinger, soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes à Paris samedi, et qui doit être jugé pour ces faits le 13 février.

"C'est incroyable, c'est inattendu", a réagi M. Muselier, président LR de Provence-Alpes-Côte-d'Azur auprès de l'AFP, se réjouissant d'un "succès que les forces de l'ordre méritent".

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont toutefois mis en doute la réalité des dons ou des donateurs de la cagnotte lancée par l'élu, s'interrogeant notamment sur le montant moyen des dons (environ 27 euros), relativement élevé et quasiment constant depuis le lancement de l'initiative, mais aussi sur des noms apparaissant plusieurs fois dans la liste des donateurs ou dans les commentaires, ou encore sur des afflux subits de dons au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Il n'y a eu "aucune irrégularité", a assuré à l'AFP le directeur général de Leetchi Benjamin Blanchet: "Beaucoup de choses ont pu être dites sur les réseaux sociaux. Je démens fortement tout ce qui a pu être dit concernant des robots, de la manipulation, de l'ingérence. Il y a eu des problèmes essentiellement techniques de notre coté".

Confrontée à un afflux massif de visites --six fois plus de trafic qu'en temps normal depuis le début de la semaine, selon M. Blanchet--, la plateforme a connu des problèmes d'affichage et des bugs, qui expliquent notamment les doublons dans les noms de donateurs et les commentaires, et a été contrainte de traiter les donations au fur et à mesure.

- "Transparence totale" -

"C'est comme une file d'attente qui mettrait longtemps à se résorber. Entre 19H00 hier soir et ce matin, on a accéléré le temps de traitement, on a réussi à rattraper l'historique de tous les paiements qui ont été faits", a résumé M. Blanchet.

La somme récoltée sera reversée à l'Amicale de la police nationale, une association d'entraide qui œuvre pour tous les agents du ministère de l'Intérieur, policiers, gendarmes, pompiers, membres de la Sécurité civile ou agents techniques, scientifiques et administratifs.

Dans un communiqué, l'association a salué une "solidarité nationale (...) sans appel: la population, dans sa grande majorité, soutient ses forces de sécurité qui garantissent chaque jour les libertés de chacun, trop souvent au péril de leur vie". "Cette collecte permettra à l’association de poursuivre ses actions et ainsi de rendre hommage à tous nos collègues blessés, lors des mouvements sociaux de ces derniers mois", ajoute-t-elle.

"Nous avons tous les jours du soutien de la part du gouvernement" et "de l'ensemble de la population, dont celui de la fédération française de boxe, ce qui démontre que le soutien est largement répandu. La violence est le fait d'un certain nombre d'extrémistes, heureusement minoritaires", avait aussi commenté mercredi sur RTL le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), Richard Lizurey.

"On va travailler à une transparence totale des fonds pour qu'il n'y ait pas de critiques", a précisé jeudi à l'AFP M. Muselier. Il prévoit un premier "geste symbolique aux deux gendarmes agressés par l'ancien boxeur Christophe Dettinger à Paris. La cagnotte en soutien à l'ancien boxeur, a été close mardi midi par la plateforme Leetchi, après plus de 117.000 euros récoltés, devant le tollé suscité par l'initiative.