Affaire Benalla - Le Sénat convoque de nouveau deux ministres, Benalla, et un proche de Macron

(Belga) Le Sénat a fait rebondir l'affaire Benalla jeudi, en convoquant pour audition deux ministres, un proche d'Emmanuel Macron ainsi qu'Alexandre Benalla lui-même, dans le cadre de cette enquête qui se focalise désormais sur les passeports diplomatiques de l'ex-chargé de mission de l'Elysée.

La commission des lois du Sénat a convoqué mercredi 16 janvier Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, suivi des ministres de l'Intérieur Christophe Castaner et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Puis, le lundi 21 janvier, Alexandre Benalla à 14h00 suivi de Vincent Crase, un ex-employé du parti présidentiel LREM, impliqué avec M. Benalla dans des violences contre des manifestants le 1er mai à Paris. La commission du Sénat, présidée par Philippe Bas, s'était donnée 6 mois pour enquêter sur cette affaire qui a rebondi fin décembre avec la révélation de l'utilisation par M. Benalla de deux passeports diplomatiques, qu'il a finalement restitués cette semaine. La commission avait demandé des explications à l'Elysée et au gouvernement le 28 décembre sur "les conditions dans lesquelles M. Alexandre Benalla a pu faire usage de passeports diplomatiques" après son licenciement en juillet. La presse avait révélé que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron disposait toujours de passeports diplomatiques et qu'il effectuait des voyages d'affaires auprès de dirigeants africains, "alors même qu'il avait déclaré, lors de son audition sous serment du 19 septembre 2018, les avoir laissés dans le bureau qu'il occupait à l'Élysée", a souligné la commission. M. Benalla avait également révélé avoir échangé des SMS avec le président de la République après son limogeage de l'Elysée fin juillet, ce que la présidence a confirmé pour deux messages succincts. Les députés de la France insoumise avaient réclamé au président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand l'ouverture d'une nouvelle commission d'enquête sur Alexandre Benalla, hypothèse que la présidente LREM de la Commission des lois de l'Assemblée a écartée. (Belga)