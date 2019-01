Biathlon: Fourcade, enfin le rebond à Oberhof?

La première partie de saison a été pénible pour Martin Fourcade mais le roi du biathlon espère se refaire une santé avec la reprise de la Coupe du monde en Allemagne et le sprint d'Oberhof vendredi.

Les 19 jours de trêve sont tombés au meilleur moment pour le quintuple champion olympique, souvent à la peine et méconnaissable en décembre. Avec un physique à retrouver et un moral à reconstruire, cette longue pause n'aura pas été du luxe pour le trentenaire, qui affronte sa première grosse crise sportive après 7 années de règne sans partage sur sa discipline.

Fourcade n'avait pas caché son "incompréhension" et sa "frustration" à l'issue de la dernière étape de la Coupe du monde à Nove Mesto, en Slovénie. C'est dire si le chantier est d'importance.

- Retrouver de la fraîcheur -

"Je vais faire en sorte de bien bosser à Noël pour retrouver cette fraîcheur et cette petite touche de folie sur les skis que je n'ai pas eue une fois au mois de décembre, avait-il expliqué le 23 décembre. Il me manque une quinzaine-vingtaine de secondes par rapport à ce que j'aimerais produire et par rapport à ce que je sais que je suis capable de produire. Il y a eu de la fatigue après la saison dernière et ça se répète d'année en année et peut-être que j'ai manqué de repos et de fraîcheur."

Avec 165 points de retard au classement général sur l'intouchable Norvégien Johannes Boe, vainqueur de 6 des 8 courses disputées, pas question pour Fourcade de songer pour le moment à la quête d'un 8e Gros Globe de cristal d'affilée. La priorité sera dans un premier temps de pouvoir évoluer à armes égales avec les meilleurs, ce qui a été rarement son cas en début de saison où il a enchaîné les malheurs (23e du sprint et abandon lors de la poursuite à Pokljuka, 43e du sprint et 9e de la mass start à Nove Mesto) entrecoupés de rares coups d'éclat (2 succès et une folle remontée de la 43e à la 5e place lors de la poursuite de Nove Mesto).

"Il faut d'abord que je retrouve du plaisir sur les skis et des performances qui puissent me correspondre, avait-il déclaré avant la trêve. Cela ira de pair avec le fait de +retitiller+ Johannes Boe. Après, il a évolué à un très bon niveau et pour le battre plus régulièrement, il faut que je hausse clairement mon niveau sur le mois de janvier."

- 'Il peut clairement rebondir' -

Côté norvégien, la méfiance reste de mise et gare à celui qui se permettrait d'enterrer trop vite ce champion hors-normes.

"Il a du mal à retrouver son niveau de ski de 2017 et il s'est trop concentré là-dessus, il en a oublié la manière d'être le bon biathlète, qui n'est pas d'être un fondeur qui tire, a analysé pour l'AFP Siegfried Mazet, l'entraîneur de tir de la Norvège après avoir été celui du Catalan chez les Bleus.

"Il a un peu perdu le contrôle sur les courses et a souvent voulu forcer le résultat comme sur la mass start de Nove Mesto. Mais on ne peut pas occulter les 7-8 dernières années. Il peut clairement rebondir, a mis en garde Mazet. Il ne s'est pas mis dans la facilité pour le classement général mais ça reste un client. Il suffit que Johannes soit malade une semaine, il y a trois courses au programme et les dès sont relancés. Tout reste à faire."

Et quand bien même la Coupe du monde serait compromise pour Fourcade, l'homme aux 76 victoires sur le circuit aura une belle occasion de sauver sa saison avec les Mondiaux d'Ostersund (7-17 mars) où il tentera d'égaler voire de dépasser les 11 titres individuels de la légende Ole-Einar Bjoerndalen (10 pour le Français). Histoire de prendre sa revanche sur les Norvégiens.