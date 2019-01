Gare aux intoxications au monoxyde de carbone: "Un détecteur est vivement conseillé quand on a des chaudières"

Un gaz incolore et inodore qui provoque l’asphyxie. Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, peut être présent dans n’importe quelle habitation. En cause: les systèmes de chauffage.

"Tout ça vient d’une mauvaise combustion qui peut être due à l’utilisation d’un chauffe-eau, une chaudière. Un mauvais entretien fait un dégagement de CO qui provoque une intoxication", explique Luc Grodent, lieutenant F.F. de la zone 2 de Liège.

Dans cette zone de pompiers liégeoise, 80 interventions pour des intoxications au CO l’an dernier. On recommande de faire des entretiens annuels, et de bien ventiler les pièces. Pour être certain d’éviter les accidents, un outil peut faire la différence.

"Le seul moyen ce serait de posséder un détecteur CO. Ce n'est pas une obligation, l'obligation légale est d'avoir un détecteur autonome d'incendies. Dans ce cas-ci, un détecteur CO vivement conseillé quand on a des chaudières ou chauffes-eau", rappelle le lieutenant.





Les effets sur la santé sont immédiats



Trouvable dans n’importe quel magasin de bricolage, ce dispositif peut sauver des vies. Le monoxyde de carbone empêche le sang de se charger en oxygène. Sur la santé, les effets sont immédiats.

"Les premiers symptômes généralement, ce sont les maux de tête. Puis, ça peut passer par des sensations d’étourdissement. Cela va évidemment dépendre de la concentration de CO dans l'air. Ça peut aller jusqu’à la convulsion et des troubles de connaissance", souligne Laurent Firket, urgentiste au CHC Saint Joseph de Liège.

Avec l’arrivée du froid, les services d’urgences reçoivent beaucoup de patients intoxiqués. En cas de doute, contacter immédiatement les pompiers au numéro 112.