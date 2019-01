Des éléments accablants découverts dans l'ordinateur de Mehdi Nemmouche

Sur cet ordinateur, les enquêteurs ont récupéré 7 vidéos de revendications. Ces dernières ont sans doute été filmées dans l'appartement loué par Mehdi Nemmouche à Molenbeek. La plus courte de ces vidéos ne fait que 3 secondes, la plus longue dure 52 secondes. On peut entendre Mehdi Nemmouche déclarer ceci: "Ce n'est que le début d'une longue série d'attaques sur la ville de Bruxelles. Nous avons la ferme détermination de mettre cette ville à feu et à sang".

Les enquêteurs ont également découvert différentes photos dont une qui montre un homme cagoulé, portant les armes qui sont servi au Musée. De plus, un plan montre la rue des Minimes, rue dans laquelle se trouve le Musée juif. Il y a également des vidéos concernant l'affaire Merah. Les informaticiens vont aussi établir que cet ordinateur a été connecté à une caméra miniature dans les minutes qui ont suivi l'attentat au Musée juif.

Les vidéos de surveillance ainsi que les témoignages ont montré que le tireur avait une caméra de type GoPro sur sa veste, tout comme Mohamed Merah. Heureusement, ce 24 mai 2014, cette caméra n'a pas fonctionné. L'ordinateur reste très accusateur pour Mehdi Nemmouche.