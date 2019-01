Au coeur des Témoins de Jéhovah : "Le Diable a beaucoup mieux réussi son coup que Dieu, il est omniprésent"

Le magazine "Reporters" s'est intéressé aux Témoins de Jéhovah, une organisation comptant près de 25.500 membres en Belgique.

Pendant plusieurs mois, Reporters s'est immiscé dans la vie des Témoins de Jéhovah pour mieux comprendre ce mouvement qui proclame la fin du monde. Ce jour-là, la réunion du jour rassemblait les Témoins de Jéhovah autour d'une de leurs publications, la Tour de Garde, qu'ils étudient ensemble. Des discours étaient prononcés et des cantiques étaient chantés avec beaucoup d'ardeur. Un ancien a prononcé un discours sur la souffrance dans le monde. Une souffrance qui serait causée par un personnage en particulier... Satan.

"Le Diable a beaucoup mieux réussi son coup que Dieu. Il est partout aujourd'hui. Au cinéma, dans la pub, la bande-dessinée, la vidéo, le sexe, les sites internet, le rock, les marques de bière. Même les marques de bière, les parfums. Il est omniprésent. Son marketing, plus que réussi. Et nul ne s'en effraie, ou si peu", a lancé l'ancien durant le discours du jour.

"On vous dit qu'il va vous arriver des malheurs, que vous allez être agressés, violés. Moi, j'ai toujours été fascinée par l'idée de vivre à Paris, mais ça, c'était encore plus diabolisé. C'est "Non mais tu vas aller à Paris, tu vas te faire agresser. Tu vas vivre des choses immondes. Tout est fait pour que le monde extérieur fasse peur et qu'on n'ait pas envie d'y aller, en fait", a confié une jeune femme qui s'est livrée pour l'émission.

Retrouvez l'intégralité de l'émission Reporters ce soir sur RTL TVI à 19h45.