Record historique de passagers à Brussels Airport en 2018

(Belga) Brussels Airport a accueilli près de 25,7 millions de passagers en 2018. Il a également transporté 732.000 tonnes de fret, soit le volume le plus élevé depuis 10 ans, se félicite-t-il vendredi. En 60 ans d'existence, l'aéroport a reçu la visite de pas moins de 610 millions de passagers cumulés.

Brussels Airport avait déjà dépassé la barre, jamais atteinte, des 25 millions de personnes le 21 décembre dernier. Le chiffre définitif atteint désormais 25.675.939 passagers, soit 3,6% de plus qu'en 2017. Ce record historique s'explique en grande partie par la croissance du réseau intercontinental, avec le lancement de nouvelles destinations vers l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique. Le segment des vols long-courriers a ainsi progressé de 18% et près de deux nouveaux voyageurs sur trois ont volé sur ces longues distances. Les liaisons court-courriers ont également connu un succès certain en 2018, analyse l'aéroport. La reprise des vols de vacances vers la Turquie, la Tunisie et l'Égypte explique également la hausse du nombre de passagers par rapport aux années précédentes. La croissance se remarque principalement sur les voyageurs locaux qui augmentent de 4,3%. La part de personnes en transfert, relativement stable par rapport à l'année précédente, se maintient à 18%. Rien qu'en décembre, l'aéroport a accueilli 1.809.834 passagers, soit une croissance de 5,4%, une hausse légèrement déformée par les conditions hivernales rigoureuses qui avaient paralysé une partie du réseau lors de la deuxième semaine de décembre 2017. En ce qui concerne le fret, ce sont 731.613 tonnes qui ont été transportées l'an dernier, une hausse de 5,8% par rapport à 2017. Le cargo à bord d'avions passagers a notamment fortement augmenté (+14,1%), grâce aux nouvelles destinations desservies. Les volumes full cargo et en services express ont en revanche enregistré une perte de respectivement 5 et 1,7%. Enfin, le nombre de mouvements aériens a légèrement baissé, d'1%, par rapport à 2017. Il est passé de 237.888 à 235.459. Le nombre moyen de passagers à bord par vol a, lui, augmenté de 5,8%, passant de 120 en 2017 à 127 en 2018, grâce à des avions plus gros. (Belga)