Clermont: les internationaux français alignés face à Northampton

Les six internationaux français de Clermont appelés mercredi par le XV de France pour préparer le Tournoi des six nations seront tous titulaires samedi contre Northampton pour assurer à l'ASM un quart de finale de Challenge européen à domicile.

Le leader du Top 14, assuré d'être qualifié a minima en tant que meilleur deuxième après son parcours parfait lors des 4 premières journées (20 points pris sur 20 possibles), met donc toutes les chances de son côté en alignant les avants Sébastien Vahaamahina et Arthur Iturria, la charnière composée de Morgan Parra, capitaine, et Camille Lopez, et les trois-quarts Wesley Fofana et Damian Penaud.

Deux des trois déçus de la liste de Jacques Brunel, l'ailier Rémy Grosso et le troisième ligne aile Judicaël Cancoriet, également titulaires, auront l'occasion de montrer que le sélectionneur s'est trompé. Le centre Rémi Lamerat, autre recalé du groupe des 31, sera remplaçant.

Clermont (FRA) - Northampton (ENG), samedi (21h00 française) à Marcel-Michelin

Arbitre: John Lacey (IRL)

Les XV de départ

Clermont: Betham - Penaud, Moala, Fofana, Grosso - (o) Lopez, (m) Parra (cap.) - Cancoriet, Yato, Iturria - Vahaamahina, S. Timani - Zirakashvili, Kayser, Falgoux

Northampton: Tuala - Collins, Dingwall, Burrell, Naiyaravoro - (o) Biggar, (m) A. Mitchell - Brussow, Harrison, Lawes (cap.) - Ratuniyarawa, Ribbans - Painter, Fish, Van Wyk

Remplaçants

Clermont: Ulugia, Uhila, Falatea, F. van der Merwe, Chouly, Laidlaw, Cancoriet, Yato

Northampton: Re. Marshall, Waller, B. Franks, T. Wood, Ludlam, Reinach, Grayson, Kellaway