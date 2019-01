Jordanie: un millier de chrétiens célèbrent le baptême du Christ

Un millier de catholiques ont assisté vendredi à une messe sur la rive jordanienne du Jourdain, lors d'un pèlerinage annuel sur le site où Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste selon la tradition chrétienne.

Avant le début de la cérémonie, des dizaines de prêtres ont marché jusqu'au Jourdain et rempli des cruches avec de l'eau du fleuve.

Quelque 1.500 fidèles étaient rassemblés dans l'église sur le site du baptême du Christ, à environ 50 km à l'ouest d'Amman, selon un photographe de l'AFP. Les fidèles ont été aspergés d'eau du Jourdain bénite.

La messe a été célébrée par le père Pierbattista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem.

"Aujourd'hui en ce lieu saint, site du baptême, nous célébrons la présence de Jésus parmi nous", a dit le père Pizzaballa, exhortant les chrétiens du monde entier à visiter l'endroit.

Il a également appelé les fidèles à prier pour la paix dans la région. "La Jordanie est un exemple unique de coexistence, de sécurité et de stabilité dans la région", a-t-il dit.

Le site du baptême, Wadi al-Kharrar, sur la rive orientale du Jourdain, a été déclaré Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco en 2015.

"Des vestiges d’origine romaine et byzantine, tels que des églises et des chapelles, un monastère, des grottes ayant servi de refuges à des ermites et des bassins baptismaux, témoignent de la valeur religieuse du lieu", indique l'Unesco sur son site internet.

C'est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens, qui représentent 6% de la population jordanienne.