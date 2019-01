Les touristes de retour à Bruxelles avec près de 8,5 millions de nuitées en 2018

(Belga) Près de 8,5 millions de nuitées (tout type de logements confondus) ont été enregistrées à Bruxelles au cours de l'année 2018, selon le bilan communiqué vendredi par l'ASBL visit.brussels, qui assure la promotion de la Région bruxelloise auprès des touristes et des organisateurs d'événements et de congrès. Le secteur des loisirs atteint, pour la première fois, le même niveau que le secteur professionnel, un record pour un secteur longtemps porté par un tourisme d'affaire.

Les nuitées ont augmenté de 8,7% par rapport à 2017 (tout type de logements confondus). Sur l'ensemble des villes européennes, Bruxelles connaît l'une des croissances du taux de fréquentation hôtelier les plus importantes, signe que le désamour pour la capitale lié à la peur des attentats est oublié, selon Rudi Vervoort, ministre-président de la Région bruxelloise. "Suite aux attentats, nous avons immédiatement mis en place les mesures nécessaires pour assurer la relance du tourisme en lançant des campagnes ciblées." Le seul secteur hôtelier affiche pour 2018 un taux d'occupation moyen de 74,6% en 2018, soit 5,5% de plus qu'en 2017. Les taux d'occupation proches des 90% pendant les mois de septembre, octobre et novembre s'explique d'abord par l'activité intensive sur cette période du secteur professionnel, mais aussi par le goût pour des "city trips" pour le tourisme de loisirs. Par ailleurs, des pics de fréquentation sont enregistrés lors d'événements à portée internationale tels que le salon Seafood, les sommets européens ou de l'OTAN. Le secteur des loisirs connaît une croissance notable des nuitées de 23% par rapport à l'année précédente. Le taux d'occupation des hôtels les jours de week-end a d'ailleurs crû légèrement plus vite (+6,6%) que les jours de semaine (+4,4%). Pour la cinquième année consécutive, Bruxelles est la première destination européenne en matière de congrès associatifs internationaux et la deuxième au classement mondial, selon le rapport pour 2018 de l'Union des Associations internationales (UIA). Environ 88% des visiteurs recommanderaient la destination à leurs proches, après leur passage dans la capitale, selon une enquête de satisfaction menée par visit.brussels auprès de 400 personnes, entre autres au niveau de ses bureaux d'accueil et d'information. Ils sont particulièrement positifs concernant l'accueil des habitants. (Belga)