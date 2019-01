Equateur: Seize morts dans l'incendie d'une clinique

(Belga) Seize personnes sont mortes à Guayaquil, en Equateur, vendredi dans l'incendie d'une clinique spécialisée dans le traitement des addictions, a affirmé la protection civile.

Les pompiers ont retrouvé "16 personnes mortes par asphyxie à l'intérieur du bâtiment", précise la protection civile dans un communiqué. Plusieurs blessés "brûlés aux voies respiratoires" et dont le nombre n'a pas été précisé ont été transportés à l'hôpital, ajoute-t-il. L'incendie s'est déclaré pour une cause non déterminée dans une clinique spécialisée dans le traitement des addictions aux drogues ou à l'alcool de cette ville côtière du sud-ouest du pays. (Belga)