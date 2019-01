"Gilets jaunes": mobilisation nationale à Bourges et Paris à trois jours du grand débat

A trois jours du débat national censé apaiser leur colère, des dizaines de milliers de "gilets jaunes" étaient de nouveau dans les rues samedi partout en France pour l'acte 9 de leur contestation contre la politique sociale et fiscale du gouvernement, notamment à Bourges et Paris où des heurts ont éclaté.

Ces derniers jours, le gouvernement a durci le ton en annonçant qu'à "l'ultra-violence" il opposerait "l'ultra-fermeté". Et le dispositif a été renforcé en vue de rassemblements plus importants et plus violents.

A 14H00, le ministère de l'Intérieur comptait 32.000 manifestants en France dont 8.000 à Paris, plus que la semaine dernière à la même heure. Ces chiffres officiels sont chaque semaine contestés par les "gilets jaunes". De même source, "une centaine d'interpellations" ont débouché en France sur 82 gardes à vue.

Dans l'après-midi, après de premiers rassemblements globalement calmes dans d'autres villes de France, la manifestation à Paris était le théâtre de heurts, jets de projectiles contre tirs de grenades lacrymogènes dans le secteur des Champs-Elysées et autour de l'Arc de Triomphe, ont constaté des journalistes de l'AFP. Pour repousser les manifestants, les forces de l'ordre ont aussi largement fait usage des canons à eau.

Un journaliste de l'AFP a vu deux personnes blessées être évacuées.

Skander Lamy, un technicien télécoms de 38 ans venu de Cergy (Val d'Oise), ne veut pas quitter l'Etoile: "On est solidaires". Lui est venu manifester "pour une sixième République qui écoute plus le peuple".

- "Libérez Christophe !" -

Parmi les slogans récurrents, "Macron démission" mais aussi "Libérez Christophe !", en référence à l'ex-boxeur Christophe Dettinger filmé en train de frapper deux gendarmes samedi dernier lors de la manifestation des "gilets jaunes" et écroué depuis dans l'attente de son procès.

Cette manifestation parisienne des "gilets jaunes", relayée notamment par Eric Drouet, une des figures du mouvement qui a commencé il y a deux mois, est partie en fin de matinée du ministère des Finances, dans le calme, sous le mot d'ordre "On va faire les soldes à Paris !"

Le patron de la police nationale estimait avant le week-end que la mobilisation pourrait retrouver le niveau d'avant Noël : le 15 décembre, 66.000 personnes avaient été décomptées en France. Dans ce climat qui se dégrade, le préfet de police de Paris redoutait "plus de radicalité".

Plus de 90 personnes ont été interpellées à Paris depuis samedi matin, notamment pour port d'arme prohibée ou participation à un groupement en vue de commettre des violences. 74 ont été placées en garde à vue, a indiqué le parquet.

A Bourges, plus de 6.300 personnes manifestent "dans le centre de la France" à l'appel notamment d'autres leaders du mouvement, Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle, une première depuis le début du mouvement. 4.800 d'entre eux suivaient un parcours autorisé tandis que 500 manifestaient dans le centre, où la préfecture a interdit tout rassemblement.

"On veut la dissolution de l'Assemblée. Macron doit arrêter de faire la sourde oreille et s'apercevoir du mal être", lâche William Lebrethon, 59 ans, artisan dans le bâtiment venu de Vierzon protester contre "les abus de pouvoir".

Dix-huit personnes ont été interpellées en marge de cette deuxième manifestation nationale, selon la préfecture.

A Bordeaux également, plus de 5.000 personnes ont manifesté selon la préfecture, un peu plus que la semaine passée, derrière une grande banderole proclamant "Unis, le changement est possible". Et autant à Toulouse. Ces deux villes sont en pointe de la mobilisation depuis le début du mouvement.

- "Macron exagère" -

Selon les autorités, ils étaient aussi 2.500 à Rouen, où la manifestation était émaillée d'affrontements, 2.500 à Caen, 2.300 à Saint-Brieuc, 1.500 à 2.000 à Perpignan, 1.200 à Saint-Etienne, un millier à Lyon... De 150 à 200 "gilets jaunes" bloquaient par ailleurs à la mi-journée la circulation sur le viaduc de Millau.

A Strasbourg, où la manifestation de 1.500 personnes a été émaillée par des incidents, Maurice, un menuisier de 60 ans, bondit aux propos d'Emmanuel Macron qui, vendredi, avait loué "le sens de l'effort" en ajoutant que "les troubles que notre société traverse sont parfois dus au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir" quelque chose "sans que cet effort soit apporté".

"Je travaille 60 heures par semaine pour même pas le Smic !", proteste ce manifestant. "Macron exagère, il est méprisant, arrogant. On a envie que le système change", renchérit sa femme.

Emmanuel Macron avait aussi appelé les Français à se saisir de la "très grande opportunité" que représente le grand débat, qui doit débuter mardi mais qui ne semble pas convaincre les "gilets jaunes" pour l'instant.

Venus à Paris de Seine-et-Marne, Jean-Luc Dugast et sa compagne Marie-Thérèse Augusto ne "croient pas trop" à ce débat: "C'est pour nous endormir ce truc", lance Jean-Luc. "Ce qu'il faut, c'est du cash, du concret, le plus tôt possible".

Le niveau de mobilisation des forces de l'ordre a retrouvé son niveau de la mi-décembre avec 80.000 membres des forces de l'ordre déployés, dont 5.000 à Paris.

Les images des émeutes dans les rues de Paris notamment le 1er décembre avaient choqué en France mais aussi à l'étranger, entraînant une baisse du nombre de touristes dans la capitale ces derniers mois.

Depuis le début du mouvement, 10 personnes sont décédées sur des points de blocage et plus de 1.600 personnes ont été blessées dont 58 gravement. Vendredi soir, un homme qui participait à un barrage filtrant de "gilets jaunes" sur une autoroute en Belgique est mort renversé par un camion.