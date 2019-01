"Par sécurité, fermez portes et fenêtres": le trafic ferroviaire interrompu sur la ligne Charleroi-Bruxelles

Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire, signale samedi que le trafic des trains sur la ligne reliant Charleroi à Bruxelles va être interrompu dès 12h20 le même jour, et ce jusqu'à 17h40, sur le tronçon entre Marchienne-au-Pont et Ittre. Des bus de remplacement sont prévus par la SNCB entre ces deux gares pendant la durée de la perturbation, qui est liée aux opérations faisant suite à la collision entre deux trains de marchandises dans la nuit du 3 au 4 janvier à Monceau-sur-Sambre.



Un wagon d'un des deux trains, qui contient un produit chimique, est en effet toujours sur les lieux de l'accident. Plusieurs jours après la collision, il a été décidé, par les pompiers et les services de secours spécialisés dans de telles interventions, de d'abord vider ce wagon de son contenu avant de le dégager des voies. Le périmètre de sécurité mis en place pour cette opération atteint cependant les voies de la ligne Charleroi-Bruxelles, ce qui entraîne l'obligation d'interrompre le trafic ferroviaire sur un morceau de cette ligne, précise Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel.

Photos Fabien Vanhove