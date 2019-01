Un dimanche très doux mais sous la pluie, fine puis plus soutenue

(Belga) L'après-midi de samedi sera dominée par un ciel très nuageux, avec le passage d'une zone de pluie depuis le nord-ouest vers le sud-est, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. En fin de journée, quelques éclaircies sont possibles côté flamand.

Les températures grimperont jusque 3 degrés en Hautes Fagnes, 9 degrés sur l'ouest. Un vent d'ouest-sud-ouest modéré, assez fort au littoral, s'orientera ensuite à l'ouest-nord-ouest en cours d'après-midi. Nébulosité et pluies intermittentes, avec des minima de 3 à 8 degrés, sont prévues pour la soirée et la nuit suivante. Dimanche, un ciel très nuageux avec d'abord de faibles pluies verra passer dans l'après-midi une perturbation active depuis le littoral, avec des pluies plus soutenues. Il fera très doux avec par exemple des maxima autour de 9 ou 10 degrés dans le centre. (Belga)