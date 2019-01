Le biathlète Michael Roesch, bientôt papa, va mettre un terme à sa carrière

(Belga) Le biathlète Michael Roesch va mettre un terme à sa carrière, a-t-il annoncé samedi à Oberhof. Il disputera sa dernière course vendredi prochain à Ruhpolding. "La raison est que je vais devenir père", a confié le biathlète.

Roesch, 35 ans, a été champion olympique du relais avec l'Allemagne en 2006. Il défend les couleurs de la Belgique depuis 2012. Il a participé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, terminant 23e de la poursuite (12,5 km), 38e du sprint (10 km) et 75e du 20 km individuel. Le palmarès de Roesch comprend également trois médailles de bronze aux Mondiaux (2007, 2008 et 2009), à chaque fois en relais. Il a remporté deux épreuves de Coupe du monde et est monté neuf fois sur le podium. Roesch a ensuite perdu sa place en équipe d'Allemagne. Il a alors demandé la naturalisation afin de devenir Belge. Le changement de nationalité a trainé, ce qui l'a privé des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Pour la Belgique, il a notamment terminé 13e des Mondiaux 2015 à Kontiolahti et fini sixième de deux manches de Coupe du monde en 2016 Il a choisi de disputer sa dernière course à Ruhpolding, là où il a effectué ses débuts en Coupe du monde le 12 janvier 2006. "Maintenant, il y a une famille qui m'attend et je suis très heureux et fier de devenir père pour la première fois", a écrit le biathlète sur sa page Facebook. Il remercie tous ceux qui ont rendu possible sa carrière, notamment la Fédération belge de biathlon. "Sans votre soutien, je n'aurais pas pu aller plus loin, et, grâce à vous j'ai pu revivre et profiter à nouveau des Jeux Olympiques." (Belga)