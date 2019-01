Accident à Forchies-la-Marche: une voiture fait un tonneau

Vers 16 heures, une accident a eu lieu sur le R3 dans le sens Gouy-lez-Piétons vers Heppignies, peu après la bretelle d'accès à Forchies-la-Marche. Une dame a perdu le contrôle de son véhicule sous les fortes pluies et a effectué un tonneau. La voiture s'est immobilisée sur le flanc gauche. Les secours sont arrivés sur place extrêmement rapidement par hasard, puisqu'une voiture de l'hôpital Vésale et un médecin, tous deux de passage, se sont arrêtés. Ils ont ensuite été rejoints par une ambulance. Une bande de circulation a été fermée. La conductrice a été transportée en milieu hospitalier. Elle souffre de diverses coupures et contusions.